Załamanie kursu akcji Meta

Meta opublikowała również rozczarowującą prognozę na pierwszy kwartał. Spodziewa się, że jej przychód wyniesie od 27 mld do 29 mld USD, gdy wcześniej analitycy średnio prognozowali, że sięgnie 30,15 mld USD. Jeśli spełnią się prognozy Meta, to spółka osiągnie wzrost przychodu wynoszący tylko od 3 proc. do 11 proc. rok do roku. Meta tłumaczy swoje rozczarowujące wyniki m.in. zmianami w polityce prywatności w Apple iOS a także trudnym środowiskiem makroekonomicznym. Twierdzi, że inflacja oraz problemy z łańcuchami dostaw negatywnie wpływają na budżety jej reklamodawców.