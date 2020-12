Otwarcie powyżej 1900 pkt.

Na rynku ropy widać dzisiaj wzrosty. Gatunek WTI drożeje o 1,5 proc., do 46,3 USD a Brent o 1,7 proc., do 49,7 USD. Zwyżki to efekt ustaleń kartelu producentów ropy. Kraje OPEC plus zgodziły się w przyszłym miesiącu zwiększyć łączną produkcję o 500 tys. baryłek dziennie, co sygnalizuje, że najwięksi światowi producenci zakładają, że najgorszy szok popytu wywołany pandemią już za nimi. Od stycznia dzienne ograniczenie produkcji ropy w ramach OPEC plus będzie wynosić 7,2 mln baryłek dziennie, wobec 7,7 mln baryłek obecnie.