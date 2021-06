WIG20 opadł z sił

Na początku dzisiejszej sesji indeks blue chips rósł nawet o około 0,7 proc., do 2269 pkt. Tym samym zbliżył się do szczytu obecnej hossy, który został wyznaczony na początku ubiegłego tygodnia, na poziomie 2273 pkt. Siła kupujących słabła jednak z godziny na godzinę i na półmetku handlu WIG20 jest na poziomie 2239 pkt., co oznacza spadek o 0,6 proc. Najmocniej ciąży KGHM. Miedziowy gigant od początku dnia jest na celowniku sprzedających. Obecnie zniżka wynosi 3,6 proc. Po ponad 2 proc. tracą również notowania takich spółek jak LPP, CCC czy Santander.