CD Projekt ciągnie rynek w górę

W połowie notowań WIG20 zyskiwał około 0,7 proc. co dobrze wpisywało się w otoczenie. Na innych rynkach też panował optymizm, a i kontrakty na amerykańskie indeksy sugerowały udane otwarcie notowań na Wall Street. I faktycznie inwestorzy na rynku amerykańskim po rozpoczęciu handlu na rynku kasowym przystąpili do zakupów. Po godzinie od startu główne wskaźniki zyskiwały grubo ponad 1 proc. To mogło być dodatkowe paliwo dla byków również w Warszawie. Okazja ta nie została jednak w pełni wykorzystana. Popyt co prawda do końca dnia utrzymywał przewagę, ale zabrakło sił do tego, aby wyprowadzić indeksy na wyższe poziomy. W ostateczności więc WIG20 zyskał 0,76 proc.