Pogłębia się przecena WIG20

Od kilku tygodni WIG20 przebywa w konsolidacji, podążając w pobliżu 1600 pkt. Dziś zniżkuje o ponad 2 proc. i sięga 1575 pkt. W ten sposób zbliża się do dolnego ograniczenia konsolidacji. W gronie blue chips tylko dwie spółki świecą na zielono. To CCC oraz Orange Polska. Z kolei w przypadku LPP czy Aliora spadki przekraczają 4 proc. To właśnie banki ulegają szczególnej przecenie.