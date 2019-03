Duzi słabną, mali rosną w siłę

Głosowanie dotyczące formy rozwodu z Unią Europejską odbędzie się dziś wieczorem w brytyjskim parlamencie. Rynki czekają na konkrety. - Szef Komisji Europejskiej, J.C.Juncker postawił wczoraj sprawę jasno. Nie będzie kolejnej szansy, a odrzucenie obecnego porozumienia, będzie sygnałem albo do „bezumownego" brexitu, albo przyczynkiem do jego zanegowania w ogóle. To powoduje, że odroczenie brexitu (chociażby o trzy miesiące) może niewiele zmienić. Rynki wyraźnie chcą widzieć koniec brexitowej sagi. Stąd funt mocno traci po tym, jak ta wizja zaczyna się znów oddalać – komentował sytuację Marek Rogalski, analityk DM BOŚ. Giełdowe parkiety zachowywały się więc w pierwszej części dzisiejszej sesji dość spokojnie, choć wyklarowały się pewne drobne tendencje. O ile bowiem DAX, CAC40 czy BUX były rano na lekkich plusach, to wczesnym po południem traciły odpowiednio 0,3 proc., 0,3 proc. i 0,1 proc. Ta presja podaży uwidoczniła się także w segmencie warszawskich blue chips. Dorobek WIG20 stopniał bowiem w 4 godziny z 2319 pkt do 2306 pkt. Okrągły poziom 2300 pkt ściąga do siebie indeks i niewykluczone, że najbliższe godziny przyniosą próbę wybicia dołem. Wiele zapewne będzie zależeć do nastrojów za oceanem. Wzrostowe otwarcie na Wall Street powinno uchronić nas przed pogłębieniem zniżki w segmencie blue chips, z kolei spadkowe będzie przyczyną większej nerwowości. Po południu kontrakty na S&P500 poruszały się przy poziomie neutralny, co zapowiadało neutralne otwarcie.