Największe spółki na minusie

Czwartkowa sesja przełamała wzrostową serię WIG20. Indeks kończył dzień na plusie trzy razy z rzędu, jednak negatywne nastroje na zagranicznych rynkach pociągnęły w dół indeks największych polskich spółek. Już początek handlu wskazywał, że to niedźwiedzie będą rozdawały karty. WIG20 spadał o około 0,6 proc. W kolejnych godzinach sytuacja się nieco pogarszała i notowania nawet nie zbliżyły się do linii środowego zamknięcia. Tempo wyprzedaży przyspieszyło, kiedy wystartował handel na Wall Street i WIG20 tracił około 1 proc. Ostatecznie indeks zamknął się na poziomie 2235 pkt, co oznacza spadek o 0,8 proc.