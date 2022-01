Sesja dla byków

mWIG40 wzrósł o 1,5 proc., a najjaśniej świecił Asbis. We wtorek walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę dotyczącą skupu do 300 tys. akcji własnych. Asbis przeznaczy na ten cel kwotę do 1 mln USD. Walory dystrybutora sprzętu IT drożały w tempie dwucyfrowym, ale ostatnie zyskały 8,1 proc.