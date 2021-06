Gołębi przekaz głównego ekonomisty EBC pomaga rynkom?

Ciekawie wyglądała też dzisiejsza sesja na kontynencie europejskim. Choć godziny poranne były na rynku akcji lekko nerwowe, to z biegiem czasu indeksy z Europy Zachodniej przystąpiły do systematycznego odrabiania strat. Indeksy blue chipów z Niemiec, Francji czy Holandii zakończyły dzień na niewielkim plusie. Warto z pewnością wspomnieć o dzisiejszej wypowiedzi głównego ekonomisty EBC. Philip Lane stwierdził, że dyskusja na temat zakończenia programu skupu aktywów PEPP jest “przedwczesna i niepotrzebna” - gołębi sygnał mógł nieco pomóc ryzykownym aktywom ze Starego Kontynentu, a kto wie, może nawet i spółkom technologicznym w USA. W istocie słowa nieco schładzają oczekiwania co do kluczowego wrześniowego posiedzenia EBC. Jak podkreślił Philip Lane, uwaga bankierów centralnych skupia się na danych ekonomicznych, a bezrobocie w regionie wciąż pozostaje “zbyt wysokie”.

Tymczasem akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wypadły dziś relatywnie słabiej względem zachodnioeuropejskich parkietów. WIG20 stracił 0,62%, jednak zdołał utrzymać się powyżej poziomu 2200 punktów. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zakończyły sesję spadkiem o odpowiednio 0,36% oraz 0,92%.

Łukasz Pachucki

Dział Analiz XTB

lukasz.pachucki@xtb.com