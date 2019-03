Paweł Czupryna, MCI: Spółki dłużej chcą pozostać firmami prywatnymi

Rynek publiczny dzisiaj sam przechodzi swoistego rodzaju transformację i szuka dróg rozwoju. Chcę jednak podkreślić, że nadal jest on bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o rozwój spółek, tylko w tym przypadku mówimy już o innym etapie rozwoju. Rynek kapitałowy musi działać, aby gospodarka się rozwijała. Patrząc na rynek publiczny i prywatny, warto zwrócić uwagę także na generowane stopy zwrotu. Według ostatniego raportu „Financial Timesa" klasyczne fundusze inwestujące na rynku publicznym, które 60 proc. aktywów inwestują w akcje, a 40 proc. w obligacje, przez następne 10 lat będą generować 2,9 proc. stopy zwrotu pomniejszonej o inflację. Rynek prywatny ma dawać zwrot na poziomie 8–9 proc. Jest to ogromna różnica, która powoduje, że największe fundusze, takie jak fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe, endowments funds, akceptują niską płynność rynku prywatnego w zamian za wyższe stopy zwroty. Jest to globalny trend. Naturalną więc koleją rzeczy jest to, że pieniądze płyną w kierunku rynku prywatnego i to on daje dziś nieco większe możliwości. Dziś na rynku prywatnym łatwiej jest generować wartość i dzieje się to szybciej.