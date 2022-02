Rynek IPO w Polsce. Prześwietlamy debiutantów

– Obecność na giełdzie napędza nasz wzrost, pomaga w rozszerzaniu zasięgu geograficznego i daje dostęp do szerszego zakresu potencjalnych możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje – wymienia Bond. Dodaje, że jeśli chodzi o perspektywy na 2022 rok, to Pepco Group jest nastawione na rozwój na nowych rynkach w Europie Zachodniej: we Włoszech, w Austrii i Hiszpanii.