Próżno szukać wysokiej premii w wezwaniach

Dzień później, czyli 2 lutego, ruszą zapisy do sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia. Potrwają do 7 marca. Po przeprowadzeniu wezwania Lux Med (teraz ma prawie 66 proc.) zamierza osiągnąć 100 proc. głosów i wycofać akcje spółki z obrotu. Cenę w wezwaniu wyznaczono na 10,94 zł. Już od kilku miesięcy kurs porusza się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 11 zł. Trwające wezwanie jest już kolejnym: wcześniejsze trwało od lipca do września 2021 r. i wtedy również cena wynosiła 10,94 zł. Przejęcie spółki przez Lux Med było spodziewane. Już w 2018 r. podpisał on umowę z Bruno Hangartnerem, głównym akcjonariuszem Swissmedu, dotyczącą możliwości przejęcia do 31 lipca 2021 r. przez Lux Med kontroli nad spółką. W latach 2018–2019 jej kurs oscylował w okolicach 1–2 zł, natomiast im bliżej było transakcji, tym bardziej rósł.