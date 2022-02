Książki szybko nie stanieją

– Tak jak wszyscy mamy problemy z kosztami. Obecnie najważniejsze z nich to wysokie ceny surowców oraz ich mała dostępność. Ceny papieru kredowego i offsetowego, czyli głównych typów papieru, których używamy przy produkcji książek, w ciągu roku skoczyły o 70–100 proc. Te z kolei stanowią 50 proc. kosztów książki. Widać już pewną stabilizację, ale oceniamy, że do końca roku zdrożeją jeszcze o 20–40 proc. To wszystko spowodowało, że w naszym przypadku ceny książek w drukarni podskoczyły o 50 proc. – wyjaśnił „Parkietowi" Waldemar Lipka, prezes Kompapu.