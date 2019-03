Rainbow sprzedał mniej

Przychody Rainbow Tours z organizacji imprez turystycznych w lutym wyniosły 88,7 mln zł, co w porównaniu z tym samym miesiącu przed rokiem oznacza spadek o 2,6 proc. Przychody z pośrednictwa wyniosły 1,3 mln zł i były niższe o około 64 proc. rok do roku. Łączne przychody za luty (90 mln zł) Rainbow Tours spadły o 5 proc. Narastająco od stycznia łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 177,5 mln zł, czyli spadły o 6,3 proc. rok do roku.

W poniedziałek kurs akcji Rainbow spadł o 2,7 proc., natomiast od początku roku wzrósł o blisko 6 proc.