Ludwik Sobolewski: Inwestorzy indywidualni powinni być priorytetem

Mam nadzieję, że ludzie którzy dzisiaj otwierają rachunki doskonale zdają sobie sprawę, że na giełdzie nie zawsze się zarabia. GPW powinna natomiast uznać za priorytet swojego działania to, aby przyciągać indywidualnych inwestorów do giełdy. Mam tutaj na myśli inwestorów w pełnym znaczeniu tego słowa, ale także graczy giełdowych, którzy potrafią wykorzystywać nadarzające się okazje. Wszyscy na rynku powinni uznać, że dzisiaj dla giełdy jest to rzecz absolutnie najważniejsza. Można naprawdę dużo zyskać przez odbudowę zaufania i renomy giełdy, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania. Jest to o tyle istotne, że nasza giełda funkcjonuje w otoczeniu, innych, konkurencyjnych rynków. Nie brakuje przecież osób, które inwestują na rynkach zagranicznych. Nie wynika to z faktu, że GPW im się nie podoba. Problemem jest to, że giełda warszawska ma za mało nowej oferty i nie są notowane na niej, albo są ubogo reprezentowane, pewne obszary gospodarki. Giełda musi więc wiele zrobić, aby wzbogacić ofertę, żeby pieniądze popłynęły głównie na nasz rynek.