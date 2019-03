Abris wzywa Idea Bank do ugody

Czy inni akcjonariusze GetBacku mogą składać podobne jak Abris roszczenia? – Jedną z naczelnych zasad prawa spółek handlowych jest równouprawnienie akcjonariuszy, których – zgodnie z art. 20 k.s.h. – należy traktować jednakowo w takich samych okolicznościach. Uprawnienia akcjonariuszy w zależności od liczby akcji różne są jedynie wyjątkowo, np. co do możliwości żądania zwołania walnego zgromadzenia, wyboru członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami itp. Z tej perspektywy każdy akcjonariusz GetBacku ma takie same prawa i potencjalne roszczenia, w tym cywilnoprawne o naprawienie szkody, w stosunku do tej spółki; dotyczy to zarówno DNLD, jak i przysłowiowego Kowalskiegom – mówi Radosław L. Kwaśnicki, partner w RKKW.