Photon Energy chce przejść na rynek główny GPW

- Obecność Photon Energy na rynku NewConnect otworzyła nam drogę do rynków kapitałowych, a także była impulsem do rozwoju naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowy portfela elektrowni fotowoltaicznych na rynku europejskim i australijskim. Ponadto zyskaliśmy większą rozpoznawalność w Polsce. Przez ostatnie lata konsekwentnie się rozwijaliśmy, wzmacniając się biznesowa i operacyjnie. Uważamy, że rynek główny warszawskiej giełdy będzie odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora fotowoltaicznego w Polsce, która zyskuje na znaczeniu w naszej strategii rozwoju –mówi Georg Hotar, prezes Photonu Energy.