Porozumienie w sprawie Turowa zawarte. PGE może odetchnąć

Wskazał, że Czesi będą mieli dostęp do danych, więc „będziemy mogli znacznie wcześniej reagować na ew. zagrożenia". Pytany co w sytuacji, kiedy okaże się, że bariera chroniąca przed osuszaniem czeskiego regionu przy granicy nie spełni swojej funkcji wskazał, że jeśli nie będzie ona działać, to wydobycie zostanie wstrzymane. Premier RP Mateusz Morawiecki powiedział, że na wypadek kolejnego sporu, co do kwestii zapisów tej umowy arbitrem ma być Trybunał Sprawiedliwości UE. Okres tego nadzoru będzie trwał pięć lat.