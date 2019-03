Crowdfunding: czy Legia pójdzie śladem Wisły?

Mioduski podkreśla, że potrzebne jest podniesienie wartości klubów poprzez poprawę jakości organizacyjnej i dywersyfikację przychodów. To jego zdaniem pozwala ograniczyć uzależnienie stabilności budżetowej od wyników sportowych. – Istotny wzrost praw medialnych, które stanowią główne źródło przychodu dla wielu klubów, sprawia, że rośnie atrakcyjność dla sponsorów. Problemem pozostaje wycena rzeczywistej wartości, która w przypadku tak nietypowych i skomplikowanych podmiotów jak kluby piłkarskie, jest trudna do oszacowania – mówi właściciel Legii Warszawa. Wisła Kraków przy parametrach ostatniej emisji (5 proc. akcji o wartości 4 mln zł) została wyceniona na 80 mln zł. – W przypadku największych polskich klubów wartość ta będzie kilkukrotnie większa i prawdopodobnie sięgnęłaby dziś ok. 100 mln euro. Oznacza to jednak, że nawet największe kluby, takie jak Legia czy Lech, są wciąż stosunkowo niewielkimi podmiotami gospodarczymi, uzależnionymi od wielu czynników ryzyka, co mogłoby wpływać na istotne wahania kursu akcji. Atrakcyjny jest wysoki poziom medialności, choć ilość plotek, spekulacji i wydarzeń nieprzewidywalnych (np. kontuzje) może tworzyć mieszankę wybuchową na rynku kapitałowym – podkreśla Mioduski.