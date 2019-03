Polwax: Orlen Projekt zszedł z placu budowy

Jak tłumaczy chemiczna spółka, we wtorek rano ponowne wezwała Orlen Projekt do przedłożenia jej dokumentów potrzebnych do dokonania zapłaty. Wezwała też wykonawcę do usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień umowy, w szczególności w zakresie zatrudniania podmiotów niezgodnie z procedurą zgłaszania podwykonawców. Tego samego dnia popołudniu spółka otrzymała od Orlenu Projekt dwa oświadczenia - o wstrzymaniu robót budowlanych ze względu na stan majątkowy Polwaksu i o odstąpieniu od umowy w związku z brakiem zapłaty przez spółkę faktur.