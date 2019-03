Giba – Polska, czyli drugi dom

Polonia jest obecnie wicemistrzem, ale już pięć razy wywalczyła tytuł (1986, 2011, 2013, 2016, 2017). Przed dwoma laty dotarła do jednej ósmej finału Pucharu CEV Challenge, miesiąc temu zdobyła Puchar NEVZA. To rozgrywki, w których biorą udział najlepsze kluby północnej Europy. Dwukrotnie pokonała duński BK Marienlyst i norweski Randaberg VK. – Chciałbym zadedykować to zwycięstwo wszystkim, którzy poświęcili lata swojego życia, by rozwinąć ten sport w Wielkiej Brytanii. To kolejny dowód, że ma on potencjał na Wyspach. Wierzę, że to pierwszy z naszych międzynarodowych sukcesów – zapowiada prezes klubu Bartek Łuszcz.