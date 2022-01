Bankrut wcisnął gaz

Trwają negocjacje z Dembele, którego kontrakt wygasa latem. Z najnowszych informacji wynika, że zawodnik ma do końca stycznia opuścić klub. Jeśli nie, do końca kontraktu (obowiązuje jeszcze sześć miesięcy) pozostałby poza składem. Dopuszczony byłby tylko do treningów z drużyną. Ewentualny, choć mało prawdopodobny nowy kontrakt pozwoliłby władzom klubu rozłożyć 27 mln euro ostatniej razy amortyzacyjnej za jego transfer na czteroletni okres trwania nowej umowy. To dałoby szansę na zarejestrowanie Torresa.