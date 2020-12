Popyt na hipoteki lekko przyhamował

W listopadzie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 31,72 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 33,60 tys. rok wcześniej, co oznacza spadek o 5,6 proc. W porównaniu do października 2020 r., liczba wnioskujących spadła o 17,5 proc., zaś w stosunku do minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła o równe 14 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w listopadzie wyniosła 300,21 tys. zł i była o 6,6 proc. wyższa niż rok temu.