Getin Holding ma umowę i kupca na sprzedaż rumuńskiego biznesu

Warunkami są m.in.: uzyskanie bezwarunkowej zgody rumuńskiego organu antymonopolowego wraz ze zgodą albo brakiem sprzeciwu Najwyższej Rady Obrony Narodowej Rumunii i Narodowego Banku Rumunii. a także uzyskanie zgody Rumuńskiego Organu Nadzoru Finansowego na zmianę istotnego pośredniego akcjonariusza IDEA Broker de Asigurare S.R.L. (spółka zależna od Idea Banku Rumunia). Spełnienie określonych w umowie warunków powinno nastąpić najpóźniej do końca tego roku, w przeciwnym wypadku strony będą uprawnione do rozwiązania umowy. Do momentu uzyskania zgody Narodowego Banku Rumunii, Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Rady ds. Konkurencji, podmioty z grupy Idea Bank Rumunia będą prowadziły samodzielną działalność operacyjną.