Spora strata Getin Noble Banku

Wynik odsetkowy zgodnie z oczekiwaniami analityków w I kwartale wyniósł 285 mln zł, czyli urósł o 29 proc. rok do roku ze względu na wyraźne obniżenie kosztów finansowania (na początku ubiegłego roku były bardzo wysokie z powodu kryzysu płynnościowego jaki bank przechodził pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r.). Marża odsetkowa na koniec I kwartału to 2,3 proc. (+0,5 pp. rdr). W pierwszych trzech miesiącach oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł również 1,7 proc. Obserwowany jest spadek kosztu pozyskania nowych depozytów klientów detalicznych – w grudniu 2019 r. koszt ten wynosił 1,8 proc., natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. było to 2,8 proc. Wynik z opłat i prowizji spadł do zaledwie 11 mln zł, o 45 proc. rok do roku, czyli okazał się o 45 proc. poniżej oczekiwań rynku Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).