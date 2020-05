Alerty kredytowe za darmo

Alerty BIK to jedyne narzędzie prewencyjne, które ostrzega o próbie wyłudzenia na nasze dane. Klient otrzyma powiadomienie SMS lub e-mail, gdy w BIK pojawi się zapytanie o jego historię kredytową, co jest standardowym elementem procesu kredytowego i pożyczkowego. Jeśli klient sam nie składał żadnych wniosków o kredyt, nie kupował nic na raty ani nie poręczał kredytu, to pojawienie się alertu może oznaczać, że ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane.