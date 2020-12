Emocje wokół gry CD Projektu rządzą indeksami na GPW

Premiera „Cyberpunka" zdeterminuje wyniki finansowe polskiego studia w najbliższych latach. W zeszłym roku jego zysk netto wyniósł 175 mln zł. Z szacunków „Parkietu" wynika, że średni zakładany przez analityków zysk na ten rok jest ok. 10-krotnie wyższy od zeszłorocznego, a prognoza na 2021 r. sięga 2 mld zł. Przy takich założeniach wskaźnik ceny do zysku dla CD Projektu nie wygląda już tak nieatrakcyjnie jak ten bazujący na danych historycznych. Co więcej, nie brak opinii, że przy zakładanych zyskach mnożnik dla polskiego studia implikuje dyskonto wobec globalnych gigantów. I to mimo że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kapitalizacja studia urosła o ponad połowę.