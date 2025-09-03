Mnóstwo powodów do ostrożności we wrześniu

Niezależnie od przyczyn słabości, historia podpowiada inwestorom, aby z ostrożnością podchodzili do września. Tym razem jest wiele powodów do obaw – ostrzega{{ }}Colin Laidley z Investopedii.

Niepewność w handlu wzrosła pod koniec zeszłego tygodnia, gdy federalny sąd apelacyjny orzekł, że szeroko zakrojone, „wzajemne” cła administracji Trumpa zostały wprowadzone niezgodnie z prawem. Sąd dał prezydentowi Donaldowi Trumpowi czas do połowy października na odwołanie się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, co prawdopodobnie uczyni. W międzyczasie Wall Street będzie rozważać prawdopodobieństwo podobnego orzeczenia Sądu Najwyższego, które miałoby ogromne konsekwencje dla amerykańskich konsumentów i działalności gospodarczej.

Ten miesiąc przyniesie również kluczowe dane dotyczące zatrudnienia i inflacji. Sierpniowy raport o zatrudnieniu, który ma zostać opublikowany w piątek, będzie pierwszym od czasu, gdy Trump zwolnił szefa Biura Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics), po tym, jak lipcowy raport pokazał, że w USA wiosną przybyło znacznie mniej miejsc pracy, niż wcześniej sądzono. Najnowsze dane inflacyjne sugerują, że cła mogą wkrótce podnieść ceny, ponieważ firmy stopniowo przerzucają wyższe koszty na konsumentów.

Oba raporty będą miały wpływ na kolejną decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell przyjął gołębi ton w swoim przemówieniu wygłoszonym w zeszłym miesiącu na sympozjum Rezerwy Federalnej w Jackson Hole, gdzie przyznał, że słabnący rynek pracy może uzasadniać obniżkę stóp procentowych pomimo utrzymującego się ryzyka inflacyjnego. Wall Street powszechnie oczekuje, że Fed obniży stopy procentowe po raz pierwszy w tym roku 17 września.

Nad tym wszystkim górują wysiłki Trumpa, by wywrzeć większy wpływ na bank centralny. Rynki jak dotąd zignorowały jego próby, ale jeśli Trumpowi uda się nagiąć bank centralny do swojej woli, może to zachwiać globalnym zaufaniem do rynku obligacji skarbowych, czego skutki uboczne mogą być odczuwalne w portfelach akcji.

Powody do optymizmu to m.in. zyski i nadzieje na obniżkę stóp procentowych

Rynek wydaje się być skazany na burzliwy wrzesień, ale większość analityków zgadza się, że długoterminowe perspektywy dla akcji są pozytywne.