Wielomiesięczny spadek VIX z kwietniowych maksimów spotkał się z oportunistycznymi funduszami hedgingowymi, które zakładają, że nie ma się już czego obawiać. Skupiając się na północnym zakręcie amerykańskich akcji, obstawiają przeciwko indeksowi VIX.
Niezależnie od tego, czy chodzi o problemy z taryfami, zawirowania geopolityczne, czy obawy o stan amerykańskich instytucji, indeksy Nasdaq Composite i S&P 500 osiągają kolejny historyczny szczyt. Być może Dow Jones lub Russell również dołączą do nich.
Pomimo niepokojów makroekonomicznych i mieszanych danych ekonomicznych, inwestorzy pozostają niezwykle optymistycznie nastawieni do rynków amerykańskich. W rezultacie zarządzający funduszami i instytucje finansowe obstawiają kontynuację wzrostów, powołując się na silne zyski i dane fundamentalne.
Giganci inwestycyjni, tacy jak UBS, podnieśli swoje cele cenowe dla szeroko obserwowanego indeksu S&P 500, a comiesięczne badanie funduszy przeprowadzone przez Bank of America wykazało, że zarządzający funduszami redukują swoje niemal rekordowo niskie zasoby gotówki.
W najnowszym sygnale, jak długo inwestorzy będą określać się jako byczo nastawieni, niektórzy inwestorzy funduszy hedgingowych grają teraz na zmienność. Innymi słowy obstawiają, że rynek nie będzie nieprzewidywalny ani pełen chaosu.
Dane amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pokazują, że w tygodniu kończącym się 19 sierpnia spekulanci posiadali krótką pozycję netto wynoszącą 92 786 kontraktów na kontrakty terminowe na indeks VIX, zbliżając się do poziomów nieobserwowanych od września 2022 r.
Chris Murphy, wicedyrektor ds. strategii instrumentów pochodnych w Susquehanna stwierdził, że tak skrajne pozycjonowanie może odzwierciedlać zaufanie rynku, ale może również wskazywać na samozadowolenie. Ostrzegł: „Gdy rynek niespodziewanie doświadcza zmienności, to nadmierne obstawianie spokoju może zmusić inwestorów do zamykania pozycji, potęgując tym samym zawirowania na rynku”.
Ale jeśli przeszłość jest jakimkolwiek wskaźnikiem, to inwestorzy powinni zachować ostrożność - ostrzega Noah Weidner na portalu The Street.
Według Jessa Mentona z Bloomberga, krótkie pozycje netto na indeksie zmienności Cboe VIX osiągnęły poziomy nieobserwowane od września 2022 roku, powołując się na dane Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (Commodity Futures Trading Commission). Istnieje jednak wiele powodów, by podejrzewać, że te instytucje się mylą.
Po pierwsze, Menton zauważa, że takie ruchy zazwyczaj poprzedzają wzrost zmienności i straty. Innymi słowy, inwestorzy stawiający na zmienność zazwyczaj zostają zaskoczeni.
Po drugie, kwietniowy spadek na rynku pokazał, że inwestorzy mają tendencję do niedoceniania skutków politycznych, zwłaszcza ze strony administracji Trumpa. W rzeczywistości wielu na Wall Street podchodziło z lekceważeniem do obietnic administracji Trumpa dotyczących handlu i imigracji. Ich reakcja na jego politykę celną pokazuje, jak naiwni byli; doprowadzili do gwałtownego wzrostu indeksu VIX do ponad 50 punktów.
Po trzecie, inwestorzy mogą być poruszeni zyskami, ale równie mocno oddziałuje na nich „federalna mowa”. Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych we wrześniu i w kolejnych miesiącach są obecnie wysokie. Decyzja ta jest jednak uzależniona od danych ekonomicznych, które stają się coraz mniej wiarygodne. Co więcej, inwestorzy nadal mają mieszane uczucia co do ingerencji prezydenta w działalność niezależnej Rezerwy Federalnej.
Jeśli więc rekordowe rynki, rekordowe wyceny i rekordowo niskie zasoby gotówki nie były wystarczającymi ostrzeżeniami przed irracjonalnym entuzjazmem, to te zakłady na zmienność mogą być wisienką na torcie. Inwestorzy powinni zachować ostrożność.
Obecnie indeks VIX utrzymuje się poniżej 15 punktów, osiągając najniższy poziom od początku roku w zeszły piątek. Poziom ten jest o około 24 proc. niższy od średniej z ostatniego roku. Po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell wzmocnił oczekiwania na obniżkę stóp procentowych we wrześniu podczas konferencji w Jackson Hole, akcje amerykańskie znacząco odbiły, co dodatkowo obniżyło wskaźnik strachu na rynku.
Analitycy ostrzegają jednak, że doświadczenie historyczne wskazuje, iż „dziwny spokój” na rynku w połączeniu z ekstremalnymi pozycjami często zwiastuje nadejście nowej rundy zmienności. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka ukrytego pod niską zmiennością.
