Giganci inwestycyjni, tacy jak UBS, podnieśli swoje cele cenowe dla szeroko obserwowanego indeksu S&P 500, a comiesięczne badanie funduszy przeprowadzone przez Bank of America wykazało, że zarządzający funduszami redukują swoje niemal rekordowo niskie zasoby gotówki.

W najnowszym sygnale, jak długo inwestorzy będą określać się jako byczo nastawieni, niektórzy inwestorzy funduszy hedgingowych grają teraz na zmienność. Innymi słowy obstawiają, że rynek nie będzie nieprzewidywalny ani pełen chaosu.

Dane amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pokazują, że w tygodniu kończącym się 19 sierpnia spekulanci posiadali krótką pozycję netto wynoszącą 92 786 kontraktów na kontrakty terminowe na indeks VIX, zbliżając się do poziomów nieobserwowanych od września 2022 r.

Chris Murphy, wicedyrektor ds. strategii instrumentów pochodnych w Susquehanna stwierdził, że tak skrajne pozycjonowanie może odzwierciedlać zaufanie rynku, ale może również wskazywać na samozadowolenie. Ostrzegł: „Gdy rynek niespodziewanie doświadcza zmienności, to nadmierne obstawianie spokoju może zmusić inwestorów do zamykania pozycji, potęgując tym samym zawirowania na rynku”.

Inwestorzy powinni zachować ostrożność

Ale jeśli przeszłość jest jakimkolwiek wskaźnikiem, to inwestorzy powinni zachować ostrożność - ostrzega Noah Weidner na portalu The Street.

Według Jessa Mentona z Bloomberga, krótkie pozycje netto na indeksie zmienności Cboe VIX osiągnęły poziomy nieobserwowane od września 2022 roku, powołując się na dane Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (Commodity Futures Trading Commission). Istnieje jednak wiele powodów, by podejrzewać, że te instytucje się mylą.