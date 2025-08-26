Foto: parkiet.com

Mniejszościowy rząd François Bayrou może zostać odsunięty w przyszłym miesiącu po tym, jak trzy główne partie opozycyjne oświadczyły, że nie poprą go w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu, które premier zapowiedział na 8 września, w związku z jego planami radykalnych cięć budżetowych.

Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe, Zieloni, a później socjaliści, od których głosów w dużej mierze zależy los Bayrou stwierdzili, że nie widzą możliwości jego poparcia. Lider skrajnie prawicowej partii Jordan Bardella powiedział, że Bayrou de facto ogłosił „koniec swojego rządu”, wzywając do głosowania.

– RN nigdy nie zagłosuje za rządem, którego decyzje przynoszą cierpienie Francuzom – stwierdził.