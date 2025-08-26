Mniejszościowy rząd François Bayrou może zostać odsunięty w przyszłym miesiącu po tym, jak trzy główne partie opozycyjne oświadczyły, że nie poprą go w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu, które premier zapowiedział na 8 września, w związku z jego planami radykalnych cięć budżetowych.
Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe, Zieloni, a później socjaliści, od których głosów w dużej mierze zależy los Bayrou stwierdzili, że nie widzą możliwości jego poparcia. Lider skrajnie prawicowej partii Jordan Bardella powiedział, że Bayrou de facto ogłosił „koniec swojego rządu”, wzywając do głosowania.
– RN nigdy nie zagłosuje za rządem, którego decyzje przynoszą cierpienie Francuzom – stwierdził.
Liderka Zjednoczenia Narodowego, Marine Le Pen powiedziała, że partia zagłosuje przeciwko Bayrou – podobnie jak Zieloni. Skrajnie lewicowa partia France Unbowed stwierdziła, że głosowanie oznacza koniec rządu.
Głosy socjalistycznych posłów będą decydujące dla losu Bayrou, ponieważ jeśli dołączą do innych partii lewicowych i skrajnej prawicy w głosowaniu przeciwko rządowi, prawdopodobnie będzie ich wystarczająco dużo, aby go obalić.
Lider partii socjalistycznej Olivier Faure powiedział telewizji TF1, że francuscy socjaliści nie zagłosują za wotum zaufania.
Głosowanie odbędzie się zaledwie dwa dni przed planowanymi protestami, do których wzywano w mediach społecznościowych i które popierały partie lewicowe oraz niektóre związki zawodowe. Wezwanie do powszechnych protestów z 10 września przywodzi na myśl protesty „żółtych kamizelek”, które wybuchły w 2018 roku w związku z podwyżkami cen paliw i wysokimi kosztami utrzymania.
Protesty „żółtych kamizelek” przerodziły się w szerszy ruch przeciwko Macronowi i jego staraniom o reformy gospodarcze.
Jeśli rząd upadnie, prezydent Emmanuel Macron może natychmiast mianować nowego premiera lub poprosić Bayrou o pozostanie na stanowisku szefa rządu tymczasowego, albo wreszcie ogłosić przedterminowe wybory.
Macron stracił swojego ostatniego premiera, Michela Barniera, w wyniku wotum nieufności wobec budżetu pod koniec 2024 roku, po zaledwie trzech miesiącach urzędowania po kolejnych przedterminowych wyborach w lipcu tego samego roku.
Bayrou przyznał, że zabieganie o zaufanie bardzo rozdrobnionego parlamentu było ryzykownym posunięciem.
– Tak, to ryzykowne, ale jeszcze bardziej ryzykowne jest nic nie robić – powiedział na konferencji prasowej odnosząc się do tego, co jego zdaniem stanowi główne zagrożenie dla kraju z powodu rosnącego zadłużenia.
Głosowanie wotum zaufania, jak powiedział, pozwoli ocenić, czy ma wystarczające poparcie w parlamencie dla swojego cięcia budżetowego w wysokości 44 miliardów euro, które stara się ograniczyć deficyt, który w zeszłym roku osiągnął 5,8 proc. produktu krajowego brutto, prawie dwukrotnie przekraczając oficjalny limit UE wynoszący 3 proc.
Nawet jeśli rząd wygra głosowanie nad wotum zaufania, będzie to oznaczać jedynie poparcie dla jego poglądów na temat francuskich problemów fiskalnych, a głosowanie nad samym budżetem ma się odbyć jeszcze w tym roku.
Bayrou zaproponował zniesienie dwóch dni świątecznych oraz zamrożenie wydatków socjalnych i progów podatkowych w przyszłym roku, bez uwzględniania inflacji. Stwierdził, że jego propozycja zniesienia dni wolnych od pracy może zostać zmodyfikowana.
Niepewność wystraszyła inwestorów, podnosząc premię za ryzyko dla francuskich obligacji do najwyższego poziomu od połowy czerwca. Indeks CAC-40, obejmujący czołowe francuskie akcje, zakończył dzień spadkiem o 1,6 proc.
Rentowność 10-letnich obligacji francuskich wzrosła aż o 9 punktów bazowych w słabym handlu posesyjnym do 3,508 proc., najwyższego poziomu od marca.
Różnica między rentownością 10-letnich obligacji francuskich i niemieckich, czyli premia wymagana przez inwestorów za utrzymanie francuskiego długu nad niemieckim, powiększyła się o prawie 7 punktów bazowych, osiągając najwyższy poziom od kwietnia.
Było to największe jednodniowe poszerzenie spreadu między Niemcami a Francją od czerwca ubiegłego roku, przed wyborami parlamentarnymi.
Tymczasem niektórzy japońscy inwestorzy postrzegają wyprzedaż francuskich obligacji, spowodowaną ryzykiem upadku rządu, jako okazję do zakupów. Francuskie papiery oferują znacznie wyższą rentowność niż obligacje japońskie.