Rekordowo drogie niemieckie masło bije w europejski rynek

Jak tłumaczy, jednym z powodów wzrostu cen mleka są warunki pogodowe, które negatywnie wpływają na produkcję mleka. Susza i wysokie temperatury prowadzą do stresu cieplnego u bydła, co ogranicza wydajność produkcji mleka. Problem ten dotyka nie tylko Polski, ale także innych krajów europejskich, co powoduje wzrost cen na całym kontynencie. - Warto zauważyć, że masło nie jest jednym produktem, który drożeje. Alternatywne tłuszcze, takie jak margaryna czy oliwa, również podrożały, co tylko zwiększa popyt na masło, a tym samym przyczynia się do dalszego wzrostu jego cen - podsumowuje Maria Khamiuk.