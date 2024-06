Brazylijski real na najniższym poziomie od dwóch tygodni

https://pbs.twimg.com/media/GQc4Qd9XwAAIGgn?format=png&name=small

Rynki dostosowały się do obniżki stóp procentowych banku centralnego i silnego sygnału, że bank centralny jeszcze bardziej poluzuje politykę. Dolar wzrósł aż do 4,1380 reali, a kontrakty terminowe na stopy procentowe gwałtownie spadły we wszystkich przypadkach. Najpopularniejszy kontrakt ze stycznia 2021 r. spadł o 25 punktów bazowych – to największy spadek od prawie roku – do 4,97 proc.

Jak wynika z sondażu Reuters, bank centralny Brazylii pozostawi referencyjną stopę procentową Selic na wciąż wysokim poziomie 10,50 proc., kończąc tym samym serię sześciu obniżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych, które rozpoczął w zeszłym roku. Teraz pytanie, jak długo potrwa przerwa po tym, jak zaskakująco dobre dane o cenach towarów i usług konsumenckich w maju przesądziły o możliwości podjęcia decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

– Na podstawie wycen rynkowych cykl łagodzenia już się zakończył. Uważamy, że nastąpi jedna ostateczna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ale jest ona bliska. Ważne jednak jest to, że realne stopy procentowe pozostaną na skurczonym poziomie na poziomie przez resztę roku – stwierdzili analitycy BofA w niedawnej notatce. – Nawet przy obniżce stóp o 25 punktów bazowych do 10,25 proc., realna stopa ex ante wyniosłaby około 7,3 proc., znacznie powyżej 4,5 proc., które bank centralny uważa za neutralne.