Wzmocnimy nadzór firm, wprowadzimy nowe instrumenty, jak REIT-y

Krok nr 2 to likwidacja wszystkich zbędnych funduszy i agencji państwowych, których naprawdę powstało sporo. Wiele z nich służy tylko i wyłącznie do zatrudniania i płacenia swoim krewnym, rodzinie, znajomym. Tam, gdzie jest to zasadne, funkcje i obowiązki można swobodnie przenieść z powrotem do budżetu, aby parlament miał nad tym pełną kontrolę.

Po trzecie: tworzenie zachęt do pracy. W szczególności mam na myśli klasę średnią, która ma uzasadnione poczucie, że pracuje bardzo dużo, ale ma z tego relatywnie niewiele. Stąd nasz program i propozycja obniżenia podatków poprzez podwyższenie kwoty wolnej. Osoba, która zarabia do 6000 zł brutto, nie zapłaci złotówki podatku. To będzie bodziec, aby Polakom bardziej opłacało się pracować. Wiemy dobrze, że bogactwo społeczeństwa to bogactwo narodu. Nie bierze się ono z zasiłków, tylko z pracy, inwestycji i innowacji, czyli wszystkiego, co w moim odczuciu było i jest w ciągu minionych ośmiu lat systematycznie eliminowane.

Weźmy inwestycje. Premier Morawiecki obiecywał 25-proc. stopę inwestycji. Tymczasem dzisiaj wynosi ona zaledwie 16 proc. Obecnie wielu inwestorów zagranicznych, którzy mogliby w Polsce inwestować, nie robi tego z przyczyn związanych chociażby z zamachem na polski wymiar sprawiedliwości i niezależne sądy. Jeżeli ktoś chce u nas ulokować miliardową inwestycję, z horyzontem nie miesięcznym czy rocznym, ale bardziej dekady, musi najpierw sprawdzić, czy będzie w stanie dochodzić swoich praw. Obecnie to więcej niż wątpliwe.

Kolejna rzecz niezwykle istotna to transformacja energetyczna. Dzisiaj, przy tych wysokich cenach za energię elektryczną, konkurencyjność polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw radykalnie spada. Mając 70-proc. udział węgla w miksie energetycznym, mamy potężny ślad węglowy. Powiedzmy to sobie otwarcie: nasze firmy będą stopniowo eliminowane z europejskich łańcuchów dostaw. A przecież polski eksport to jeden z silników wzrostu gospodarczego. On wciąż działa. Ale to nie jest dane raz na zawsze.

Dlatego mówimy o bardzo wyraźnym przyspieszeniu inwestycji w OZE, a w średnim i długim horyzoncie również w energetykę jądrową, czyli w czyste, stabilne i bezpieczne źródło energii.

Mamy dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. To dobry kierunek? Słychać głosy biznesu, że to bije w nich i zwiększa szarą strefę. Z drugiej strony korzystają najmniej zarabiający, potencjalni konsumenci.