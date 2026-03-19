Na to zwrócił uwagę sam Jerome Powell podkreślając ryzyka dla inflacji płynące z rynków energii, podczas kiedy gospodarka jego zdaniem nadal pozostaje silna. Ale z wczorajszego przekazu wynika też, że decydenci nie chcą w tej chwili nadmiernie komentować sytuacji, która jest mocno niepewna. Efekt? Oczekiwania, co do cięć stóp procentowych w tym roku zostały szybko skasowane (model CME FED Watch) - rynek widzi jeszcze możliwości cięć stóp w II połowie 2027 r., ale taki horyzont nie ma w tym momencie żadnego znaczenia dla bieżącej sytuacji.

Czwartkowy ranek wypada mieszanie dla dolara, ale pod presją spadkową są rynki akcyjne i kryptowaluty. Mocno tanieje też złoto. Widać, że pojawia się nowa fala risk-off na rynkach. Powodem jest coraz bardziej widoczna negatywna narracja dla scenariuszy dla Bliskiego Wschodu. Doniesienia, co do ruchów wojsk USA zaczynają wskazywać na to, że Amerykanie zdecydują się na ograniczoną operację lądową próbując zabezpieczyć Cieśninę Ormuz, czy też przejąć wyspę Chark, gdzie mamy kluczowy hub przesyłu ropy dla Iranu. To może jednak wydłużyć całą operację o kilka tygodni, lub nawet znacznie dłużej, co "wywróciłoby" dotychczasową narrację rynków, co do "oczekiwanego" czasu dla tego konfliktu. Doprowadziłoby też do konieczności szerokiej rewizji prognoz makroekonomicznych, a zatem obrazu globalnej gospodarki. Niestety w sytuacji mocniejszego risk-off ofiarą mogą stać się rynki wschodzące, co być może zaczyna być już widoczne na złotym.

Wykres dzienny USDPLN Foto: DM BOŚ

Polska waluta w czwartek rano mocniej traci. EURPLN zbliżył się do 4,28, a USDPLN do 3,74 ucinając trendy widoczne w ostatnich dniach. Kolejna fala spadkowa na złotym właśnie się rozpoczęła? Kluczowe będą rynki globalne. Dane makro z Polski mają tu małe znaczenie, niemniej odnotujmy, że opublikowane dzisiaj o godz. 9:30 dane GUS za luty dotyczące produkcji przemysłowej (zwłaszcza budowlano-montażowej), czy też dynamiki płac, wypadły poniżej prognoz. To sygnał, że polska gospodarka jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Iranie była na słabszej pozycji.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ