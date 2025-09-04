Chociaż w ostatnich dniach dało się zauważyć pewne ruchy na rynku walutowym, to jednak można powiedzieć, że złoty wrócił do punktu wyjścia. Dolar w czwartkowy poranek był wyceniany na 3,65 zł, euro kosztowało 4,25 zł, a frank szwajcarski 4,53 zł.
Wczoraj uwaga inwestorów koncentrowała się głównie na decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Wielkiego zaskoczenia jednak nie było i Rada obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Rynek walutowy tę informację przyjął ze spokojem. Nie można jednak wykluczyć, że RPP dostarczy wrażeń dzisiaj, głównie za sprawą szefa NBP Adama Glapińskiego. - Najważniejszym krajowym wydarzeniem będzie dzisiaj konferencja Prezesa NBP Adama Glapińskiego. Być może dowiemy się z niej, jakie wagi Rada przypisuje poszczególnym czynnikom ryzyka dla inflacji i na ile prawdopodobne jest kolejne dostosowanie stóp w tym roku – wskazują ekonomiści PKO BP.
Dzisiaj także czeka nas „rozgrzewka” przed jutrzejszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, które mogą mieć zwiększoną moc rażenia. - Na dziś nie są zaplanowane pierwszoplanowe publikacje, ale przed jutrzejszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy zainteresowanie zapewne wzbudzi raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym w USA. W konsensus wpisywałby się wzrost zatrudnienia w sierpniu o 80 tys. osób, a więc słabszy niż w lipcu (kiedy wyniósł 104 tys.). Obraz kondycji rynku pracy uzupełnią tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych, które powinny pokazać stabilizację liczby nowych wniosków w okolicy 230 tys. - podkreślają eksperci PKO BP.
Dziś doczekamy się prawdopodobnie obniżki stóp procentowych w Polsce, a polski złoty nie zdradza żadnych oznak słabości. Co prawda Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie obniżała już stopy procentowe na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale wciąż utrzymuje je na bardzo wysokim poziomie. Coraz trudniej znaleźć uzasadnienie, dla którego restrykcyjna polityka monetarna miałaby nie ulec zmianie, podczas gdy inflacja niemal 'flirtuje' z celem NBP. To bardzo dobry moment, by powiedzieć, że cały cykl obniżek stóp procentowych w Polsce prawdopodobnie przed nami.
W poniedziałek było relatywnie spokojnie, choć dalsza część tygodnia taka się nie zapowiada. Świat czeka na dane z rynku pracy USA.
Rada Polityki Pieniężnej jest bliska decyzji o wrześniowym cięciu stóp procentowych, a dzisiejsze dane o inflacji CPI za sierpień wyraźnie to wspierają. Wskaźnik CPI spadł do 2,8% r/r (prognozowano 2,9%), a w ujęciu miesięcznym zanotowano -0,1%, co potwierdza stabilizację cen oraz wyraźne wyhamowanie presji płacowej w Polsce.