Dzień decyzji RPP i FED!

Oczekiwania dotyczące decyzji RPP są dosyć jasne po wyraźnej zmianie komunikacji sprzed miesiąca. Prezes Glapiński komentował, że w 2025 roku możliwe są dwa cięcia po 50 pb i taki scenariusz z nawiązką wycenia rynek kontraktów FRA. W ciągu najbliższych 4 miesięcy stopy procentowe mogą spaść według rynku pieniężnego o 75 punktów bazowych, chociaż naszym zdaniem scenariuszem bazowym jest ruch o 50 punktów na posiedzeniu dzisiaj i utrzymanie gołębiej narracji na przyszłe decyzje Rady (czyli kontynuacja obniżek stóp procentowych, jeśli presja cenowa w gospodarce będzie dalej spadać w drugiej połowie roku).

Duża, prognozowana obniżka może wskazywać, że RPP chce nadgonić czas, dlatego z drugiej strony obniżka o 25 punktów bazowych mogłaby być rozczarowaniem i doprowadzić do znacznego umocnienia polskiego złotego. Przy spełnieniu prognoz rynku scenariuszem bazowym wydaje się natomiast konsolidacja kursu PLN względem innych walut albo spadek, jeśli rynek nie wycenił jeszcze tego, co od pewnego czasu pokazują nam między innymi kontrakty FRA. Decyzji spodziewamy się po godzinie 14, ale przed godziną 16.

Godzina decyzji Rezerwy Federalnej jest oczywiście znana i będzie opublikowana o godzinie 20:00. Po serii kluczowych danych z ostatnich tygodni (PKB, ISM, PMI, NFP) rynek pieniężny realnie nie daje żadnych szans na obniżkę stóp na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Od początku „jastrzębiej pauzy”, Fed podkreśla stabilne zatrudnienie jako główny motyw „braku pośpiechu”. Ma to spore przełożenie na dolara amerykańskiego, który od początku roku dolar stracił nawet 10% względem franka, jena oraz euro. W przypadku, gdyby Donald Trump odwracałby się od drakońskich ceł, które sam nałożył, mogłoby to wzmacniać dolara amerykańskiego, który miałby za sobą, w roli sprzymierzeńca stanowcze podejście FED. Do momentu jednak kiedy perspektywa celna jest nadal niepewna, co sugerują nam wczorajsze wypowiedzi samego Trumpa, USD stoi na relatywnie niepewnym gruncie, mimo ostatniego wyprzedania.

Na godzinę 08:50 za dolara płacimy 3,7600 zł, za euro 4,2761 zł, za funta 5,0247 zł, za franka 4,5652 zł.

Mateusz Czyżkowski