RPP i Fed rozpoczynają posiedzenia!

Z perspektywy polskich inwestorów liczyć się będzie oczywiście decyzja RPP, której posiedzenie rozpoczyna się dzisiaj oraz Rezerwy Federalnej, która również jutro po dwudniowym posiedzeniu będzie prezentować swoją decyzję. Czego oczekiwać po decyzjach banków centralnych i jakie ma to znaczenie dla rynku?

Oczekiwania dotyczące decyzji RPP są dosyć jasne po wyraźnej zmianie komunikacji sprzed miesiąca. RPP ma obniżyć stopy procentowe i choć normalnie oczekiwalibyśmy obniżki na poziomie 25 punktów bazowych, to wcześniejsze zapowiedzi sugerują możliwą większą obniżkę. Prof. Glapiński sugerował w kwietniu obniżkę o 50 punktów bazowych, natomiast warto mieć na uwadze, że jesienią 2023 roku otrzymaliśmy obniżkę rzędu 75 punktów bazowych. Większa obniżka może wskazywać, że RPP chce nadgonić czas, dlatego obniżka o 25 punktów bazowych mogłaby być rozczarowaniem i doprowadzić do umocnienia polskiego złotego. Konsensus na obniżkę wydaje się być mocny, natomiast nie można wykluczyć, że niektórzy członkowie RPP wciąż chcieliby zastosować ostrożne podejście. Co oznacza obniżka stóp procentowych ze strony RPP? Obniżka na poziomie 50 punktów bazowych dla kredytu na 500 tysięcy na ok. 30 lat oznaczałaby spadek raty na poziomie ok. 120-170 zł. Oczywiście warto pamiętać, że nie zakończyłoby się najprawdopodobniej na jednej obniżce, choć kolejna mogłaby nastąpić dopiero w lipcu, kiedy poznamy nowe projekcje inflacyjne, które zawierałyby już w sobie założenie niższych stóp procentowych. Decyzja jutro najprawdopodobniej po godzinie 14, ale przed godziną 16.

Godzina decyzji Rezerwy Federalnej jest oczywiście znana i będzie opublikowana o godzinie 20:00 polskiego czasu w środę. Choć nie można założyć w 100%, że Fed nie zdecyduje się na obniżkę stóp, to rynek nie daje jednak na to dużych szans. Obecnie ocenia się jedynie 5% prawdopodobieństwo na obniżkę, biorąc pod uwagę mocne dane NFP za kwiecień. Dodatkowo wczoraj poznaliśmy odczyt indeksu ISM dla sektora usług, który wypadł wyżej, głównie za sprawą znacznego wzrostu subindeksu cenowego. To właśnie sektor usługowy pozostaje motorem napędowym inflacji, choć nie należy zapominać o problemie ceł, które mogą dodatkowo stymulować inflację w USA.

Na godzinę 09:00 za dolara płacimy 3,7661 zł, za euro 4,2655 zł, za funta 5,0095 zł, za franka 4,5723 zł.

Michał Stajniak, CFA