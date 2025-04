Sytuacja na rynkach 29 kwietnia - dolar chwilowo bez kierunku?

Wygląda na to, że inwestorzy nie chcą podejmować decyzji biorąc pod uwagę kluczowe, cenotwórcze wątki - wyczekiwanie na odwilż we wzajemnych relacjach handlowych pomiędzy USA, a Chinami, gdzie pierwszym sygnałem byłaby znacząca obniżka wzajemnych taryf, a także kluczowe dla FED dane makro z USA w drugiej połowie tygodnia (rynek pracy w kwietniu).

We wtorek rano większą uwagę poświęca się wczorajszym wyborom w Kanadzie - liberałowie pod wodzą Marka Carney'a utrzymali władzę, ale nie będą mieć parlamentarnej większości, co może być problematyczne w trudnej sytuacji, jaki znalazł się ten kraj po ochłodzeniu relacji z USA- zdecydowanie działający bardziej elastycznie i odważnie rząd, byłby teraz bardziej potrzebny. Teraz kluczowe będzie to na ile politycy będą zgodni, co do fundamentalnie kluczowych, geopolitycznie ruchów, jak zbliżenie z UE, czy sprytna gra z Chinami. W relacji z USD dolar kanadyjski zyskał, ale na szerokim rynku jest odwrotnie - CAD wypada od wczoraj słabiej, co odzwierciedla obawy rynków w powyższych kwestiach.

Dzisiaj rano dolar odbija na szerokim rynku. Najmocniej tracą korona szwedzka, jen i frank, a najbardziej stabilnie wypadają dolar kanadyjski i australijski. Słabość tzw. bezpiecznych przystani (CHF i JPY, ale i też złota, chociaż te bardziej się zaczyna stabilizować przy obecnych poziomach) może wskazywać na chęć do rozegrania przez rynki dalszego odbicia na ryzykownych aktywach, jeżeli pojawią się ku temu przesłanki. Wskazywać na to może tez relatywnie dość płytka korekta na bitconie, gdzie kontrakt futures utrzymuje się ponad strefą wsparcia 92400-94500 USD.

EURUSD powyżej 1,14

Wczoraj para EURUSD oddaliła się od wsparć przy 1,13. Dzisiejsze podbicie dolara nie doprowadziło do powrotu EURUSD trwale poniżej 1,14. Układ techniczny wskazuje na niejednoznaczną sytuację w kolejnych dniach, Dzienne oscylatory bardziej przemawiałyby za ruchem poniżej 1,13 i testem okolic 1,1275 i dalej 1,12, ale układ świec bardziej wskazuje na tzw. dryf w bok. Niemniej można też doszukać się zarysów formacji głowy i ramion (RGR), gdzie właśnie rysowane jest prawe ramię. Nieudany test okolic oporu przy 1,1473 (gdyby miało do niego dojść w najbliższych dniach), mógłby przybliżyć jej realizację. Byłaby ona wtedy zbieżna ze wskazaniami z dziennych wskaźników.