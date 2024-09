Sytuacja na rynkach 2 września- niewielkie zmiany

Powodem jest niższa płynność z racji święta pracy w USA i Kanadzie. Na szerokim rynku widać jednak, że dolar nie może obrać konkretnego kierunku, co pokazuje, że o rozstrzygnięciu zdecydują dopiero kolejne dane makro z USA - kluczowe będą indeksy ISM i dane Departamentu Pracy. Dzisiaj rano nieco nerwowo jest w temacie Chin po tym, jak opublikowany jeszcze w sobotę rano rządowy indeks PMI dla przemysłu spadł w sierpniu do 49,1 pkt., co odebrano jako sygnał utrzymujących się problemów w tamtejszej gospodarce. Nie zmienił tego fakt, że PMI dla usług pozostał powyżej poziomu 50 pkt. (50,3 pkt.), ani też nieoczekiwane odbicie PMI dla przemysłu liczonego przez Caixin (dla mniejszych podmiotów) - ten wzrósł do 50,4 pkt. z 49,8 pkt. Rynki będą też analizować wyniki lokalnych wyborów w dwóch niemieckich landach - w Saksonii i Turyngii zwyciężyła Afd z wynikiem ponad 30 proc., a trzeci wynik uzyskała skrajna lewica BWF. Wynik mocno poniżej 10 proc. osiągnęła rządząca obecnie SPD, a CDU zajęła drugie miejsce. To kiepski prognostyk przed ogólnokrajowymi wyborami w 2025 r., choć w krótkim terminie mający niewielkie znaczenie dla notowań euro. Para EURUSD minimalnie odbija po spadku z ostatnich dni pozostając wokół 1,1050.

Dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze finalne odczyty indeksów PMI dla przemysłu z krajów strefy euro za sierpień (do godz. 10:00), a także analogiczne dane dla Wielkiej Brytanii o godz. 10:30. W tematach makro ożywienie przyjdzie dopiero jutro razem z indeksami PMI i ISM dla amerykańskiego przemysłu.

EURUSD - możliwe kosmetyczne odbicie

Para EURUSD zaliczyła kilka sesji spadkowych w ubiegłym tygodniu i dzisiaj rano próbuje nieco odbijać. Skala ruchu nie jest jednak duża, a euro ma dzisiaj gorszą prasę przez wyniki wyborów w dwóch wschodnich landach w Niemczech, gdzie zwyciężyli eurosceptycy. Technicznie jednak jest pole do kontynuacji odreagowania w kolejnych godzinach, jeżeli nie przeszkodzą w tym planowane do godz. 10:00 odczyty indeksów PMI dla przemysłu. Wynika to z faktu mniejszej płynności i braku "wskazówek" zza Oceanu - dzisiaj jest święto w USA. Silny opór to już okolice 1,11. W kolejnych dniach nadal większe jest ryzyko kontynuacji przeceny, gdyż inwestorzy nie będą pewni danych z USA, jakie nadejdą w tym tygodniu (już jutro po południu poznamy odczyt przemysłowego ISM). Mocne wsparcie to okolice 1,1000-1,1025.

DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD