Waluty rynków wschodzących będą miały trudności

– Nadal uważamy, że dolar będzie na czele przez kilka miesięcy, dopóki presja inflacyjna nie osłabnie, a Fed nie przejdzie w kierunku obniżek stóp procentowych.

Ważne wybory

W ostatnich dniach w Indiach, Republice Południowej Afryki i Meksyku odbyły się wybory, a oczekuje się, że w najbliższej przyszłości rynki wschodzące pozostaną zmienne, ponieważ inwestorzy będą analizować, co te wyniki oznaczają dla przyszłych reform gospodarczych.

W ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy kurs rupii indyjskiej, wonu koreańskiego i randa południowoafrykańskiego będzie utrzymywał się w wąskim przedziale, podczas gdy prognozowano, że rubel rosyjski i lira turecka osłabią się o ponad 5%.

Meksyk był świadkiem historycznego wyniesienia Claudii Sheinbaum na stanowisko pierwszej kobiety-prezydenta w kraju, podczas gdy Afrykański Kongres Narodowy w Republice Południowej Afryki poniósł najcięższą porażkę wyborczą od 30 lat.

Peso meksykańskie zamknęło się we wtorek najsłabiej w stosunku do dolara od listopada, po tym jak partia rządząca krajem wydawała się gotowa na uzyskanie większości w Kongresie w obawie, że rynki mogą doprowadzić do zmiany konstytucji i osłabienia mechanizmów kontroli i równowagi.

Analityk Barclays, Erick Martinez, spodziewał się jednak, że wpływ będzie krótkotrwały.