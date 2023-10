Złoty nadal w natarciu

Rynki finansowe z dosyć sporą euforią zareagowały na wstępne wyniki i obecnie umocnienie złotego i dalsze wzrosty na GPW są kontynuowane. Pozytywne zachowanie na rynkach finansowych to efekt możliwego przypływu sporej ilości środków dla polskiej gospodarki z funduszu KPO. Dodatkowo na globalnych rynkach widać oczekiwanie na wyciszenie konfliktu na Bliskim Wschodzie na co wpływ ma mieć planowana wizyta prezydenta USA Joe Bidena w tym rejonie świata.

Wyniki wyborów w Polsce wskazują na to, że pro-europejska koalicja będzie w stanie utworzyć rząd, co może zmienić kierunek władzy po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Potencjalny nowy rząd może doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, co może być mocnym motorem napędowym dla polskiej gospodarki. Środki te w wysokości 58 mld euro mają być przeznaczone głównie na infrastrukturę, dlatego widać spore nadzieje na spółkach na GPW, że środki te trafią do Polski bardzo szybko. Dodatkowo obserwowaliśmy mocne odbicie cen akcji spółek Skarbu Państwa w tym banków, co może wskazywać na to, że rynek liczy na to, iż potencjalnie nowa władza nie przedłuży niektórych działań, np. w postaci wakacji kredytowych. Środki z Krajowego Planu Odbudowy doprowadzą również do poprawy sytuacji Polski pod względem rachunku bieżącego, co ma ogromny wpływ na notowania złotego na rynku walutowym. EURPLN kontynuuje spadki i jest już na najniższym poziomie od sierpnia, co oznacza, że cała słabość związana z obniżkami stóp procentowych przez RPP została zniwelowana. Jeśli para EURPLN spadnie poniżej poziomu 4,40, będzie to oznaczało, że złoty jest najmocniejszy od sierpnia 2020 roku, kiedy doszło do wyraźnego przyspieszenia inflacji w Polsce. Mocniejszy złoty wpływa również pozytywnie na dalsza perspektywę ograniczania tempa wzrostu cen.

Oczywiście przed polską gospodarką i złotym dużo czynników niepewności. Sformułowanie nowego rządu może trwać sporo czasu, jak pokazuje ostatnia sytuacja w Hiszpanii. Wobec tego nie można wykluczyć, że przed tym jak trafią ogromne środku z UE do Polski, złoty odda część ostatnich zysków i ponownie ruszy do natarcia w późniejszym terminie, jeśli gospodarka i inflacja będą zmierzać w dobrym kierunku.

Po 11 za euro płaciliśmy 4,4357 zł, za dolara 4,2081 zł, za franka 4,6627 zł, za funta 5,1151 zł.

Michał Stajniak, CFA