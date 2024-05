OT Logistics ma nową trzyletnią strategię

Rada nadzorcza OT Logistics podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedłożonej przez zarząd spółki strategii grupy kapitałowej w perspektywie do 2026 r. Dokument opisuje działania jakie mają być realizowane w najbliższych trzech latach oraz jakie mają dać efekty w 2027 r. „ Dokonaliśmy gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla grupy OTL w najbliższych latach. W efekcie przyjęliśmy strategię, która jest odpowiedzią na aktualną pozycję grupy kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozową sytuację na rynku” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Kamil Jedynak, prezes giełdowej spółki.

Ambitne cele OT Logistics

Dodaje, że przy opracowywaniu strategii wzięto pod uwagę zarówno bardzo duży popyt na świadczone przez firmę usługi w ostatnich dwóch latach, jak i przejściowe osłabienie korzystnych trendów widocznych na początku tego roku. W efekcie w przyjętym dokumencie założono trzy filary wzrostu. Grupa planuje stać się uniwersalnym operatorem logistycznym, oferować pełny łańcuch usług logistycznych oraz poprawić swoją efektywność.

„Naszą ambicją jest stanie się jak najbardziej uniwersalnym operatorem oferującym pełny łańcuch usług logistycznych opartych przede wszystkim o aktywa portowe z optymalnym wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom grupa OTL planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów, rentowności i nakładów inwestycyjnych” - twierdzi Jedynak.

Do podstawowych celów jakie chce realizować firma zalicza w perspektywie do 2027 r. wzrost skonsolidowanych przychodów do 916 mln zł z 592 mln zł zanotowanych w ubiegłym roku. Celem jest też osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 28 proc. (w 2023 r. było to 32 proc.) oraz przeznaczenie 256 mln zł na inwestycje w latach 2024-2026. „Realizację tych celów mają zapewnić zwiększone przeładunki towarów masowych, drobnicowych i ro-ro oraz wyższe wolumeny ładunków przewożonych koleją” - przekonuje Jedynak.