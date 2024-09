Kurs Huuuge podczas piątkowej sesji spada o 1 proc. do 20,3 zł. Jest o 59,4 proc. niżej niż podczas IPO w lutym 2021 r., kiedy to spółka sprzedawała walory po 50 zł. Była to największa oferta publiczna w branży gier w historii warszawskiej giełdy. Spółka właśnie pokazała wyniki za II kwartał. Na poziomie zysków są wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków.

Jakie wyniki ma Huuuge?

Grupa Huuuge odnotowała w II kwartale 2024 r. 19,4 mln USD skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek o 29,3 proc. rok do roku. Była ona jednak wyższa od oczekiwań analityków, którzy średnio spodziewali się 18,5 mln USD. Jeszcze większą różnicę in plus w stosunku do konsensusu rynkowego widać na pozostałych poziomach zysków. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 15,1 mln USD wobec 21,7 mln USD przed rokiem oraz wobec 13,8 mln USD zakładanych przez rynek. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 16,5 mln USD wobec 24,4 mln USD rok wcześniej i 15,8 mln USD konsensusu. Marża EBITDA poszła w górę o 1,08 pkt proc. do 30,6 proc. (była niższa niż rok temu).

Przychody grupy sięgnęły 63,4 mln USD wobec 69,2 mln USD rok temu i wobec 62,6 mln zł oczekiwań rynkowych.

Jak radzą sobie gry Huuuge?

Spółka podkreśla, że pomimo osłabienia rynku gier social casino, odnotowała stabilizację kluczowych wskaźników operacyjnych (KPI) swoich flagowych gier. Liczba dziennych aktywnych użytkowników wzrosła o 2,7 proc. rok do roku, choć odnotowano nieznaczny spadek o 1,7 proc. względem I kwartału 2024 roku. Średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU) wzrósł o 3,1 proc. rok do roku oraz o 4,1 proc. kwartał do kwartału.