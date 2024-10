Michał Wojciechowski, Ipopema Securities: Ryzyko dużej premiery raz na kilka lat

Po premierze „Frostpunka 2” spółka przesunęła wydanie „The Alters” na I kw. 2025 r. Inne tytuły też będę później?

Pierwsza reakcja rynku na przełożenie debitu „The Alters” była negatywna, jak to przy przesunięciach premier bywa. Jednak pierwotna data (październik, listopad) to zabójczy moment premiery dla gry niezbyt rozpoznawalnej. Było duże ryzyko, że zaginie w tłumie. Z perspektywy sprzedaży premiera w spokojniejszym okresie wypada lepiej. W spółce zmienia się podejście do testów. Teraz będą szczegółowo patrzeć na każdą uwagę, która może okazać się istotną. „Project 8” to jeszcze odleglejsza premiera. Spółka powinna pomyśleć nad niższym progiem wejścia, żeby gracze mogli łatwiej zainteresować się i zostać na dłużej w grze.

Po premierze „Frostpunka 2” należałoby też obniżyć oczekiwania, co do sprzedaży kolejnych gier tej spółki – „The Alters”, „Project 8”?

Deweloper jest tak dobry jak jego ostatnia gra. Rynek oczekiwał kontynuacji „Frostpunka” i „This War of Mine”, gier, które sprzedawały się w wielu milionach kopii (6 mln plus). „Frostpunk 2”, optymistycznie licząc, sprzeda się w 2–3 mln kopii. To staje się kluczowym benchmarkiem do patrzenia na kolejne gry. Skorygowany kurs akcji firmy na giełdzie, to nie było przeszacowanie.

Co musiałoby się wydarzyć, żeby 11 bit studios odzyskało zaufanie, a wycena akcji podniosła się z obecnych 270 zł do 400–450 zł?

To byłoby bardzo trudne, wycena pewnie dalej będzie się korygować w dół. Zaufanie najlepiej odzyskać mocną premierą, więc „The Alters” jest nadzieją, ale byłbym ostrożny. To jest nowe IP i gra nie jest aż tak oczekiwana jak „Frostpunk 2”. Drugą opcją byłaby mocna poprawa ocen „Frostpunk 2”, co będzie trudne, bo ta gra jest skończona, tylko nie do końca odpowiada oczekiwaniom graczy. Ciężka droga przed spółką.

Wydarzenia wokół 11 bit studios cieniem rzucą się na cały sektor gier? Trzeba zacząć omijać tę branżę?

Jeżeli wchodzimy w ten sektor, to musimy zdawać sobie sprawę, że ryzyko jednej dużej premiery na kilka lat decyduje o wycenie spółki. Wahania kursu akcji rzędu 50 proc. mogą się zdarzać. Inwestorzy muszą sobie zdawać sprawę, że tego typu zaskoczenia będą. Trzeba szukać spółek, w których przypadku widzimy, że przed premierą gry układ korzyści do ryzyka jest odpowiedni. Rzadko się spotyka, żeby gry takie jak „Frostpunk 2” przyniosły negatywne zaskoczenie tego rzędu. Chociaż były sygnały przed premierą. Wielu inwestorów zwracało uwagę, że zainteresowanie tą grą jest za niskie. Wystarczyło popatrzeć na przyrosty śledzących ją w sieci czy preordery. Inwestor musi być otwarty i obiektywny. Mimo że lubi daną spółkę, nie może się zamykać na sygnały, że coś idzie nie tak.

Które spółki szykują ciekawe premiery gier?

Mieliśmy duży sukces i pozytywne zaskoczenie ze strony Bloober Team po premierze remaku „Silent Hill 2”. Oceny recenzentów są podobne jak w przypadku „Frostpunka 2”, ale graczy dużo lepsze. Spółka doskonale trafiła w gusty graczy. Nie spodziewam się, że to mocno przełoży się na wyniki finansowe Bloobera, bo wydawca, którym jest Konami, zgarnie zdecydowaną większość wpływów. Jednak jest to weryfikacja modelu biznesowego i potwierdzenie, że Bloober zrobił grę horror AAA. W najbliższym czasie ma być ujawniony „Projekt C”, który będzie wydany przez Bloobera. To zdecyduje o dalszej wycenie studia. Zobaczymy czy są w stanie robić takie gry jak „Silent Hill” na własny rachunek.

Cały czas PlayWay jest dobrze działającą maszyną do produkcji gier. W przyszłym roku będzie prawdopodobnie kolejny „Car Mechanic”, ale po drodze ciągle mamy zaskoczenia, gry, których nikt się nie spodziewał, że będą dużymi sukcesami. CD Projekt nie ma premier w najbliższym czasie, czekamy na zapowiedź „Wiedźmina 4”, która będzie otwarciem dla kursu akcji.