Choć cena akcji spółki mocno wzrosła z dnia na dzień, to w ujęciu od początku roku stopa zwrotu jest ujemna i wynosiła w środę po południu -23 proc. Akcje ML System zanotowały rekordowe notowania w 2021 r. na poziomie 160 zł, potem jednak spółce różnie się wiodło. W sierpniu ML System uzyskał patent od Europejskiego Urzędu Patentowego na „fotowoltaiczny moduł fasady wentylowanej oraz zestaw wewnętrznych elementów tej fasady”, spółka zawarła też umowę na dostawy produktów fotowoltaicznych do USA na 2,9 mln USD. Jednak we wrześniu KNF nałożył na nią 600 tys. zł kary za nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji o współpracy z Centrum Medycznym Medyk, co miało pozbawić inwestorów wiedzy o istotnych etapach prac nad urządzeniem Covid Detector. Decyzja KNF nie jest ostateczna.

Grupa ML System w I półroczu 2024 r. wypracowała 71,4 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 94,5 mln zł przed rokiem, prezes oceniał we wrześniu, że cel 400 mln zł sprzedaży w całym 2024 r. jest mało realny. EBITDA w I połowie roku wyniosła 14,6 mln zł wobec 7,3 mln zł w I półroczu 2023 r. Strata netto sięgnęła 2,9 mln zł wobec 10,6 mln zł straty netto w porównywalnym okresie poprzedniego roku.