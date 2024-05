Lichthund uplasował wszystkie 70 tys. akcji w ofercie publicznej, z czego 16 598 walorów serii D przydzielono w ramach transzy otwartej. Redukcja wyniosła 27,27 proc. Z kolei w ramach transzy na zaproszenie przydzielono 53 402 papiery.

Reklama

Cena akcji w IPO wynosiła 69 zł (maksymalną ustalono wcześniej na 73 zł). Spółka pozyskała z oferty publicznej 4,83 mln zł brutto z przeznaczeniem na realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej „Husky” oraz ogólne wydatki korporacyjne i marketing.

- Dzięki tym funduszom będziemy mogli przyspieszyć rozwój naszej działalności i zwiększyć elastyczność w finalizowaniu gier. Z niecierpliwością oczekujemy szybkiego debiutu na NewConnect. Przygotowujemy się już do otwarcia spółki na nowych inwestorów, z którymi zamierzamy prowadzić regularny dialog, szczególnie z tymi specjalizującymi się w branży gier – komentuje prezes studia, Rafał Zaremba.

Lichthund przewiduje, że rejestracja podwyższenia kapitału w KRS oraz wprowadzenie akcji do obrotu i rozpoczęcie notowań nastąpią w ciągu 4-6 tygodni od przydziału walorów.

Akcje zarządu (tj. Rafała Zaremby, Bartosza Pieczonki oraz Dariusza Zaremby) reprezentujące 85,27 proc. kapitału mają lockup na 12 miesięcy. Ponadto 7,11 proc. akcji należących do inwestorów z poprzednich rund, objęte jest lockupami do końca bieżącego roku lub do momentu uzyskania przez spółkę kapitalizacji w wysokości 100 mln zł. Łącznie umowami typu lock-up objęte jest 92,38 proc. akcji.