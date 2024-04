Grupa Polsat Plus miała 130 mln zł zysku netto w IV kw. 2023

W całym 2023 r. spółka miała 278,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 900 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 626,3 mln zł w porównaniu z 12 915,3 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 3 012 mln zł wobec 3 352 mln zł.

"Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły, m.in. w wyniku rozwoju segmentu zielonej energii, do 13,6 mld zł, zysk EBITDA wyniósł 3 mld zł, a zysk netto - 300 mln zł. Wyniki te osiągnęliśmy na trudnym pod względem makroekonomicznym rynku. Z sukcesem zakończyliśmy refinansowanie zadłużenia, a także wyemitowaliśmy obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju o wartości ok. 3,9 mld zł, wykorzystując te środki w przeważającej części do efektywnej realizacji założeń Strategii 2023+" - napisał prezes Mirosław Błaszczyk w piśmie dołączonym do raportu rocznego.

Łącznie Grupa świadczy ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji, dodał.

"Blisko 2,5 mln naszych abonentów korzysta z oferty multiplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług od Polsatu Box i Plusa. Jako jedyny dostawca usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji oferujemy dostęp do serwisu Disney+ w ofertach pakietowych z naszymi usługami. Klientom biznesowym dostarczamy zaawansowane usługi ICT, w szczególności rozwiązania chmurowe, data center i cyberbezpieczeństwa. Widzom zapewniamy 43 kanały własne, a łączna oglądalność stacji Grupy Telewizji Polsat wyniosła w ubiegłym roku 22%, dzięki czemu mieliśmy silną pozycję na rynku reklamy TV z udziałem blisko 29%. W segmencie mediów online niezmiennie koncentrujemy się na tworzeniu i dostarczaniu wartościowych treści. Grupa Polsat-Interia ma blisko 21 mln unikalnych użytkowników miesięcznie i znajduje się w gronie trzech największych krajowych graczy w obszarze serwisów internetowych" - wymienił też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 639,6 mln zł wobec 1 248,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.