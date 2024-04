Ekspert e-point: najwyższy czas na poprawę cyfrowych doświadczeń klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Pierwsze sygnały o wykorzystaniu AI w branży TFI już się pojawiły, przykładowo w zrealizowanym przez Rockbridge TFI projekcie „BeGlobal”, w którym zastosowane są mechanizmy robodoradztwa. PZU TFI z kolei wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji do weryfikacji tożsamości nowych klientów – AI wspiera analizę biometryczną twarzy klienta i porównanie z wizerunkiem widniejącym na zdjęciu dowodu osobistego.

Gdzie wdrożyć robota

– Każdemu klientowi, który w przypływie hurraoptymizmu przychodzi do naszej firmy z pomysłem wdrożenia narzędzia AI, rekomendujemy przede wszystkim identyfikację odpowiedniego miejsca użycia AI w jego biznesie – zauważa Franczuk. Narzędzia AI mogą przynieść realną korzyść biznesową, niższe koszty obsługi czy też zapewnić lepsze wsparcie klienta. Aby osiągnąć konkretne cele i funkcje, należy sobie odpowiedzieć, na których rozwiązaniach chcemy skupić uwagę – na machine learningu, który jest odpowiedni do tworzenia predykcji na podstawie danych, czy też może na NLP/NLG, które są w stanie rozumieć i generować ludzką mowę, a być może na deep learningu, który przy pomocy sieci neuronowych jest w stanie odtwarzać procesy nauki takie, jakie posiada ludzki mózg.

– Przy rozważaniu AI na styku z klientem zalecam przede wszystkim spojrzenie na temat przez pryzmat ścieżki klienta, gdzie na tej ścieżce warto tego typu rozwiązanie zastosować. Na przykład na etapie wyszukiwania i wyboru odpowiedniego rozwiązania inwestycyjnego przez klienta sztuczną inteligencję możemy zastosować do naprowadzenia użytkownika na produkty inwestycyjne, którymi powinien się zainteresować – podpowiada ekspert e-point. AI można także zastosować AI do edukacji klienta w sferze inwestycji przez dopasowywanie treści do celów bądź potrzeb użytkownika czy podsuwanie mu elementów oferty związanych z tym, co przegląda. Sztuczna inteligencja znajdzie zastosowanie także w komunikacji marketingowej czy chatbotach zastępujących doradców.

Niższe koszty, większa efektywność inwestycji

Kiedy klient już zarządza swoją inwestycją, dzięki sztucznej inteligencji możemy wspierać go np. w obszarze optymalizacji podatkowej. Na pewno rewolucyjnym podejściem będzie moment, w którym sztuczna inteligencja zostanie użyta do analizy portfela klienta i przedstawiania sugestii rebalancingu na podstawie symulacji zachowań rynku itp. Takie rozwiązania już są stosowane na różnych platformach inwestycyjnych. – Myślę, że elementy dobrych praktyk, które tu zostaną wypracowane, już niedługo będą również użyte przez TFI. Należy podkreślić jednak, że wiara w profesjonalne zastosowania i „inwestycyjną” samodzielność AI w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i przewidywania przyszłości jest mocno ograniczona – przewiduje Franczuk. Według specjalistów z branży niezbędny w tym zakresie jest i będzie czynnik ludzki, ponieważ AI mają skłonność do udzielania fałszywych informacji (tzw. halucynacje) czy też do generowania różnych rozwiązań w przypadku tego samego problemu. Ograniczona jest też pewność, czy to, co sprawdziło się w przeszłości (bazowanie na danych historycznych przez AI), sprawdzi się w przyszłości.