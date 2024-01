DM BDM zaleca wykorzystać ostatnią przecenę. Rekomenduje "kupuj" 11 bit studios

W ostatnich miesiącach notowania 11 bit studios zachowują się gorzej niż rynek, co jest pokłosiem m. in. gorszej od oczekiwań premiery gry „Niezwyciężony” (spółka była wydawcą). Po rozpoczęciu wtorkowej sesji kurs 11 bit studios rośnie o 1,4 proc. do 580 zł. Tymczasem DM BDM zaleca zakup akcji z ceną docelową wynoszącą 808 zł.

Reklama

„Zalecamy wykorzystać ostatnią przecenę 11 bit studios, wywołaną gorszą od oczekiwań premierą gry „The Invincible” oraz rosnącymi obawami dotyczącymi kolejnych debiutów z segmentu wydawniczego. Uważamy, ze skala spadku z ostatnich miesięcy (ubytek kapitalizacji o ok. 0,5 mld zł, 25 proc. od szczytów) jest daleka od realnego wpływu tej premiery na wycenę spółki” - czytamy w raporcie.

Czytaj więcej Technologie W branży gier będzie się działo. Polskie studia szykują premiery Notowania producentów gier w tym roku radzą sobie znacznie gorzej niż szeroki rynek. Pojawiają się opinie, że przed nami kilka nudnych miesięcy. Ale analitycy są innego zdania. Również z zapowiedzi spółek wynika, że będzie się działo. Pierwszy w kolejce do debiutu jest „House Flipper 2” z grupy PlayWaya. Pierwsze recenzje są bardzo dobre.

Analitycy podkreślają, że w ich wycenie cały segment wydawniczy stanowi około 15 proc. (czyli około 300 mln zł), a zatem ostatnia przecena znacząco przekracza jego wartość całkowitą. Zdaniem ekspertów zbliżające się dużymi krokami premiery okażą się istotnym impulsem wzrostowym dla notowań 11 bit studios. Oczekują debiutu drugiej części „Frostpunka” w okolicach marca-kwietnia. Zakładają wpływy z umowy z Microsoftem dotyczącej tej gry na poziomie 15-30 mln USD, czyli 0,8-1,8 mln kopii.

„ W naszych analizach przyjmujemy konserwatywnie, dolną wartość tego przedziału. Mając na uwadze kanibalizację, która nastąpi po udostępnieniu tego tytułu w usłudze Game Pass, zakładamy sprzedaż „FP2” w rok od premiery na poziomie 1,4 mln kopii”- czytamy w raporcie.