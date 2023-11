O ponad połowę stopniała od czasu listopadowej premiery „Niezwyciężonego” wycena rynkowa studia Starward Industries. Obecnie jest ono warte na NewConnect około 35 mln zł. To za mało, żeby przenieść notowania na rynek główny. Spółka wcześniej zapowiadała, że ma takie plany, ale z najnowszego komunikatu wynika, że są one już nieaktualne.

„ Decyzja została podjęta z uwagi na aktualną sytuację emitenta, w szczególności wyniki sprzedażowe gry “The Invincible”, o których Emitent informował w komunikacie ESPI nr 14/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. i konieczną optymalizację kosztów jego działalności, a także niepewność co do realnego terminu przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany” - czytamy w raporcie.

„Niezwyciężony” to gra oparta na powieści Stanisława Lema. Choć zebrała bardzo dobre opinie graczy na Steamie (obecnie odsetek pozytywnych wynosi 90 proc.), to zainteresowanie produkcją nie jest duże. Wydawcą gry jest 11 bit studios. Z najnowszych informacji wynika, że przychody brutto ze sprzedaży cyfrowej "Niezwyciężonego", przed prowizjami na wszystkich platformach dystrybucji cyfrowej, w okresie od 6 listopada do 13 listopada wyniosły około 3,2 mln zł. Bez uwzględnienia sprzedaży gry w formie pudełkowej. Zdaniem analityków koszty produkcji sięgnęły kilkunastu milionów złotych, co rodzi uzasadnione pytania o rentowność projektu.